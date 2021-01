JA versus TY

V dnešnom svete je jednoduché ukazovať na ostatných, málokto sa však zamyslí nad tým, že za to môže on sám. Vždy som si myslel, že za všetko čo sa mi deje, môžu ostatní. Dnes viem, že treba vždy začínať od seba samého, od JA.

UPOZORNENIE: V tomto článku píšem o svojích skúsenostiach. Sú to moje názory a nikomu tým neradím, ako sa má správať.

Človeka môžeme charakterizovať buď ako TVORCU alebo ako OBEŤ. Väčšina ľudí si bohužiaľ neuvedomuje, že sa nachádza v úlohe, ktorá sa nazýva OBEŤ. Podľa môjho názoru je ťažké si uvedomiť, v akej pozíci sa nachádzame a ešte tažšie to zmeniť.

V tomto článku by som rád napísal o tom, ako som ja zistil, že sa nachádzam v úlohe OBETE a ako sa mi to podarilo zmeniť na TVORCU.

OBEŤ je človek, ktorý sa rád ľutuje, dokonca je rád, keď ho ľutujú ostatní. Hádže všetku "špinu" na druhých. Keď sa niečo stane, nemôže za to nikdy on. Príklad: dostanem v škole zlú známku, ale nemôžem za to predsa ja, ale učiteľka, spolužiak, spolužiačka. Je veľmi ľahké hádzať vinu na ostatných a nebrať si na seba žiadnu zodpovednosť. Preto sa veľa ľudí stavia do roly OBETE. Je to ľahšia cesta na vnímanie, ale bohužiaľ je to zlé pre zdravie.

TVORCA je človek, ktorý berie na seba zodpovednosť. Neľutuje sa a hľadá riešenia, ako môže predísť tomu, čo sa stalo. Príklad: dostanem v škole zlú známku. Nemôže za to učiteľ, nemôžu za to spolužiaci. Môžem za to ja a idem hľadať, čo som spravil zle a čo môžem zlepšiť. Je to zo začiatku veľmi ťažká cesta, no prináša veľmi pozitívne výsledky. Je to cesta zdravia.

Sám som o týchto veciach nevedel, do kým mi to niekto nepovedal priamo do očí. Preto sa pokúsim priblížiť svoje skúsenosti, aby som možno niekomu pomohol ja, informoval ho.

Do júla 2020 som nevedel, že OBEŤ a TVORCA existujú a ani som nevedel, čo to znamená. Keď mi to jeden pán doktor vysvetlil a priblížil, pochopil som, že robím niečo zle. Bolo veľmi ťažké priznať si vlastnú chybu. Ako som nad tým viac a viac rozmýšľal, začalo mi to dávať zmysel. Dovtedy som sa vyhováral na všetko ostatné, na všetkých okolo mňa. Nikdy som si nepriznal, že je niečo moja chyba. Môže to byť brané aj ako chyba ega, lenže ja som to nerobil vedome. Druhá vec čo mi škodila bolo, že mi veľmi dobre robilo, keď ma niekto ľutoval. Dodávalo mi to dobrý a uspokojivý pocit. No tým pádom som si, podľa mňa, privolával aj dôvody (choroby) na to, aby ma niekto ľutovať mohol.

V decembri 2019 som podstúpil operáciu hlavy. Chodili mi vtedy správy snáď od každého ako sa mám, či mi je lepšie, ako sa mi darí. Bolo to veľmi príjemne. Viem, že je normálne, keď sa po operácii kamaráti zaujímajú, no mne to akoby nestačilo a potreboval som ešte viac. Potreboval som aby ma ľutovali. Bolo to príjemne, bol som stredobodom pozornosti. No ako čas plynul, prestával byť o mňa záujem. Cítil som sa smutne, že ma už nikto neľutuje.

Ako som spomínal, v júli 2020 som sa dozvedel o pojmoch TVORCA a OBEŤ. Vtedy mi bola položená otázka akou cestou sa chcem ďalej vybrať. Či sa vyberiem cestou OBETE a nič nezmením alebo sa vyberiem cestou TVORCU a budem musieť veľa vecí vo svojom fungovaní zmeniť. Vybral som si cestu TVORCU a to aj za tú cenu, že sa vzdám tých pocitov uspokojenia z ľutovania. Keď som sa spýtal sám seba, či mi stojí za to, aby ma ostatní ľutovali a mal by som operáciu podstúpiť znovu alebo aby ma už nikdy nikto neľutoval a operáciu by som podstúpiť nemusel, vybral som si, že už radšej nikdy na operáciu nechcem ísť. Bolo to veľmi ťažké, zo začiatku som si to musel vedome pripomínať. Musel som zmeniť veľa vecí vo svojom nastavení. Odvtedy som sa na všetko pozeral z pohľadu JA. Už som hľadal chybu v sebe a nie v ostatných. Bol som rád, keď niekoho zaujímalo ako sa mám, ale už som si nepotrpel na tom, aby ma ľutoval.

Chcel som len napísať svoju skúsenosť a svoj pohľad na túto tému. Bol som typ človeka, ktorý bol so sebou spokojný, nechel nič meniť. Keby mi niekto povedal, že existuje nejaká obeť či tvorca, tak by ma to nijak neovplyvnilo. Ďalej by som žil ten život čo pred tým. Vďaka nádoru v hlave mi boli poskytnuté tieto informácie a som veľmi rád, že som sa k takýmto informáciam mohol dostať a taktiež to zmeniť. Napriek tomu, že to bolo ťažké tak to stálo za to. Poradil by som každému z vás, aby to skúsil. Odvtedy čo som to zmenil tak som šťastnejší, mám viac energie a čo je hlavné, som zdravý.

Na záver by som chcel povedať, aby každý začínal od seba, aby ľudia nehľadali príčinu v ostatných a neľutovali sa. Treba riešiť svoje JA, byť TVORCOM.